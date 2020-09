Los residentes enfrentan un año histórico por los impactos climáticos

Los incendios forestales y el calor causan complicaciones

Además del estrés por calor, el Valle de San Joaquín está experimentando otra tendencia histórica en la contaminación del aire que tornó el sol visiblemente rojo. Esta explosión en la contaminación de la calidad del aire vino con varios riesgos para la salud que han provocado que los residentes de Ivanhoe busquen refugio en el interior.

Durante el pico de los incendios forestales a fines de agosto, el Valle de San Joaquín había experimentado algunos de los peores aires del mundo. El Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín anunció que todas las personas deben evitar cualquier actividad al aire libre si es posible.

Según el Distrito de Control de la Contaminación del Aire, el humo de los incendios forestales puede desencadenar ataques de asma, agravar la bronquitis crónica y aumentar el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular.

El Distrito del Aire hace una nota clara para abordar la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, el distrito declaró: “Aquellos con afecciones respiratorias existentes, incluidos COVID-19, niños pequeños y ancianos, son especialmente susceptibles a los efectos en la salud de esta forma de contaminación. Cualquier persona que experimente una mala calidad del aire debido al humo de los incendios forestales debe trasladarse al interior, a un ambiente con aire acondicionado y filtrado con las ventanas cerradas. Es posible que las máscaras de tela y papel comunes que usan las personas debido a las preocupaciones de COVID-19 no las protegen del humo de los incendios forestales.”

Todos los residentes que entrevistamos también mencionaron dificultades para manejar la exposición al humo. María Campos González ha notado un cambio en la salud de su hijo. Ella dice, “mi hijo tiene alergias y creo que tiene asma. En estos días ha estado más enfermo de lo habitual.”

Jesse Arrellano, que trabaja con el distrito escolar de Cutler-Orosi, realiza chequeos en casa. Él dice, “vamos a ir a las casas de los estudiantes que no tienen computadoras y les servimos. Con solo salir del auto, incluso si tengo la máscara, siento la diferencia y afecta mi asma, entonces pienso en las personas que son trabajadores que trabajan más duro afuera. Si me cuesta salir de un automóvil durante 10 minutos, me imagino cómo la gente está trabajando afuera.”

Muchos trabajadores agrícolas de la comunidad de Ivanhoe también continuaron trabajando al aire libre como “trabajadores esenciales”. Además en nuestras entrevistas encontramos otros trabajadores que estaban afectados por la calidad del aire.

Si bien los estudiantes pasan más tiempo en el interior, ha habido algunas ocasiones en las que el personal escolar de todo el Distrito Escolar Unificado de Visalia estuvo al aire libre durante períodos prolongados. Esmeralda García, empleada de la escuela secundaria Golden West, dice que se le asignó la tarea de trabajar afuera para apoyar la transición de regreso a la escuela.

Debido a la naturaleza de la educación en el hogar, el personal de la escuela estaba distribuyendo libros y otros materiales escolares a los estudiantes. Debido a la temperatura cálida, los horarios de recogida se cambiaron de 8 am a 6:45 am para mantener a los padres y al personal fuera del sol. Se dijo que el distrito proporcionará máscaras para la seguridad durante la pandemia.