El condado no brinda protección contra pesticidas de Ivanhoe

Defensor de la justicia ambiental dice que el condado de Tulare necesita políticas más estrictas para proteger a los residentes rurales de la deriva de pesticidas y la contaminación del agua potable

Por Pedro Hernandez

Ivanhoe Sol

Un defensor de la justicia ambiental local dice que el condado de Tulare no ha protegido a Ivanhoe de los impactos de los pesticidas. En años anteriores, el Distrito de Servicios Públicos de Ivanhoe informó haber encontrado trazas de la sustancia química 123-TCP o 123 tricloropropano en uno de los pozos de agua de la comunidad. El químico se ha utilizado como solvente de limpieza y desengrasado en sitios de desechos industriales y peligrosos y también está asociado con productos pesticidas, según la Junta de Control de Recursos de Agua del Estado de California, más comúnmente conocida como la Junta de Agua del Estado. Ivanhoe no ha excedido el nivel máximo de contaminantes (mcl) establecido por el estado para determinar cuándo el agua ya no es segura para el consumo humano desde que se estableció el mcl de 123-TCP en julio de 2017. Más importante aún, los residentes que viven cerca de los huertos que rodean Ivanhoe continúan informando que los pesticidas llegan a sus hogares. Como respuesta y reconocimiento de los impactos de los pesticidas, la Agencia de Administración de Recursos (RMA) del Condado de Tulare se comprometió a adoptar políticas de protección como parte del Plan Comunitario de Ivanhoe 2019 aprobado en el otoño de 2019. El documento proporciona políticas y planes de desarrollo específicos para el área local. de la ciudad durante las próximas décadas pero, como señala un defensor de la justicia ambiental, no logra desarrollar ni adoptar una zona de amortiguamiento para mantener a los residentes a salvo de los pesticidas. Blanca Escobedo, defensora de políticas de Leadership Counsel for Justice and Accountability, dijo que “en general, no hay mucha protección comunitaria con respecto a la aplicación y exposición de pesticidas en lugares como Ivanhoe que están abarcados por la agricultura. Los impactos en la salud que puede causar la exposición a los pesticidas es algo que se toma en serio “. Escobedo dijo que el condado de Tulare tampoco cumplió con su compromiso de implementar las nuevas políticas para el otoño de 2020. “El condado no cumplió con la fecha límite y no ha mostrado un progreso significativo ni ha ofrecido un calendario alternativo”, dijo.

Al reflexionar sobre los esfuerzos para hacer cumplir este compromiso, Escobedo afirma que RMA solo ha respondido con tácticas dilatorias. Ella dijo que RMA cita la pandemia como una de las razones de los retrasos, ya que muchos residentes han hecho afirmaciones sobre la deriva de pesticidas durante la pandemia.

“El condado necesita dedicar más atención y dedicación a producir esta política y trabajar con los residentes de Ivanhoe que lo identificaron”, dijo, algo que decepciona a muchos residentes de Ivanhoe. “Sienten que no hay soluciones al problema porque muchas de sus preocupaciones han sido ignoradas”, dijo. “Es necesario que el condado y la comunidad agrícola realicen más esfuerzos para reconocer que esto es un problema, pero no tiene por qué ser así. Saben que hay alternativas, pero no quieren lidiar con los dolores de la transición “.

Los residentes y el medio ambiente deben protegerse mientras se utilizan pesticidas. Escobedo afirma que “debe haber soluciones y proyectos que ayuden a minimizar la exposición y la transición a métodos agrícolas que protegerán a las comunidades en las próximas décadas”.

Escobedo recomienda las siguientes soluciones para reducir la exposición a pesticidas:

Proteger las comunidades rodeadas de pesticidas dañinos con comodidades e infraestructura como vegetación para promover la salud, donde puedan caminar y realizar actividades físicas de manera segura. Muchos residentes caminan dentro de los huertos.

Crear políticas de notificación sólidas para compartir información sobre cuándo se aplican pesticidas para todos los residentes de Ivanhoe

Hacer cumplir regulaciones estrictas sobre los agricultores que limitan la deriva de plaguicidas. Muchos residentes desconocen estas regulaciones.

Requieren prácticas agrícolas regenerativas no dañinas que dependan menos de la agricultura industrial

Hasta que se adopten las políticas, Escobedo recomienda informar sobre las aplicaciones de pesticidas para comunicarse con Tulare Identifying Violations Afectando Vecindarios o la Red IVAN en línea en https://ivantulare.org/ o al (559) 562-3060. Esta red de informes está alojada en Central California Environmental Justice Network. Los residentes pueden informar problemas como la deriva de pesticidas o el vertido ilegal en línea y los hosts de la red facilitan las investigaciones de cada incidente.