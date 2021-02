Escritura creativa: Robots de Marisela

Por Kris Paul

Ivanhoe Sol

Marisela decidió que dejar Ivanhoe para siempre sería la única forma en que podría vivir la vida que siempre quiso. Robótica. Había pasado muchos descansos fríos del almuerzo leyendo sola en los bancos mientras los otros niños perdían el tiempo hablando de esto y aquello, lo cual no tenía importancia para Marisela.

No estaban enviando cartas de aceptación. Los tiempos habían cambiado y no se ofrecía instrucción en persona … pero el correo electrónico, internet y las aulas virtuales, sincronizadas o no, la educación seguía adelante; y Marisela estaba esperando esa carta de aceptación por correo electrónico.

“Mija, ¿tuviste la oportunidad de lavar algo de ropa?”

“¿Qué, abuela?”

“Dije, oh, sabes qué, no importa, lo haré yo mismo”.

Fue a levantarse de su posición reclinada, pero fue detenida por el movimiento brusco de Marisela, acompañado de un gran suspiro, mientras se levantaba cansada para realizar la faena.

“Marisela”, gritó su hermana menor, seguida de su hermano aún menor, “¿qué hay para cenar? Parece que la abuela está durmiendo en su silla y tenemos hambre, así que, ¿qué hay para cenar?

Su hermano pequeño no dijo nada.

Los hombros cansados de Marisela se desplomaron al pensar en lo que iba a hacer para que comieran. Había un poco de jamón en el refrigerador, también pan, tortillas, tal vez algo de queso, y estaba bastante segura de que tenían un par de latas de frijoles. Una combinación de algunos de esos ingredientes sería lo que iban a tener.

Solo un semestre más, solo cuatro clases más, solo una clase básica necesaria para aprobar, y su transferencia estaría garantizada. Poco más de cuatro semanas después de ese último semestre, en el Junior College en el que casi todos sus graduados ya habían reprobado, y aún no hay respuesta de la Escuela de Ingeniería de USC Viterbi.

Marisela cortó algunas de las finas lonchas de jamón, las puso en un plato, metió el plato en el microondas, todo mientras calentaba la lata de frijoles con un trocito de mantequilla y un poco de Tapatio, con las tortillas revoloteando sobre otra llama. en un quemador trasero. Echó un puñado de queso en la olla y revolvió.

Los niños fueron alimentados rápidamente, la hermana menor condujo a una ducha mientras el hermano menor se sentaba frente al televisor para ver algunos dibujos animados mientras su abuela dormía bajo una manta de ganchillo, en su sillón reclinable favorito.

Los ojos secos de Marisela parpadearon furiosamente en un débil intento por sentirse más despierta, pero la aceleración de los latidos de su corazón no pudo ser ignorada cuando ingresó a su cuenta, hizo clic para abrir esto, luego aquello, luego volvió a parpadear, más fuerte que antes. Trató de enfocar su mirada y comprender todo lo que el mensaje tenía que decir.