Cientos vacunados en la clínica Ivanhoe

Se administraron más de 250 dosis de la vacuna COVID-19 a los residentes de Ivanhoe el 21 de marzo en el Memorial Building.

Por Mayra Becerra

Ivanhoe Sol

Durante el último año, el condado de Tulare se ha visto gravemente afectado por la pandemia de coronavirus. Desde el cierre de escuelas hasta el aumento de las hospitalizaciones, pocos han podido escapar de las formas de vida que habían cambiado.

Ahora que hay tres vacunas líderes que incluyen Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, los residentes del condado de Tulare tienen opciones de vacunación.

Los defensores de Ivanhoe querían asegurarse de que los residentes tuvieran acceso a la vacuna. Aunque se han llevado a cabo muchas clínicas en ciudades vecinas, esta fue la primera vez que Ivanhoe. Una de las barreras que este grupo pudo superar fue que Ivanhoe actualmente no tiene una farmacia, un negocio muy necesario dentro de nuestra ciudad.

Blanca Escobedo, defensora de la organización Leadership Counsel for Justice and Accountability, trabajó con Maria Herrera, directora regional adjunta del Valle Central de la oficina del gobernador Newsom para organizar una clínica de vacunación Covid 19 el domingo 21 de marzo de 2021 de 10 AM a 6 PM en el Ivanhoe Memorial Building.

El estado de California trabajó con OptumServe para ayudar a administrar las vacunas en el mismo edificio donde se habían realizado las pruebas de Covid anteriormente.

La distribución de volantes puerta a puerta fue realizada la semana anterior por el equipo de la Sra. Escobedo. Su objetivo era llegar a la mayor cantidad de personas dentro de Ivanhoe. Si bien el evento se priorizó para dar acceso a trabajadores agrícolas y alimentarios, se abrió a otros para dar acceso a otros residentes.

La primera dosis de la vacuna Pfizer Covid 19 se administró a quienes asistieron a la clínica de vacunas. No se requería preinscripción, en cambio, se les hizo a los asistentes una serie de preguntas para determinar si existían riesgos potenciales que pudieran experimentar.

Aunque hubo un comienzo tardío y la clínica cerró un poco antes, las enfermeras pudieron administrar más de 250 vacunas a los asistentes. Los asistentes deberán recibir la segunda dosis porque Pfizer es una vacuna de dos dosis. Aún se desconoce si albergarán la segunda clínica de vacunación de Pfizer en Ivanhoe.

Cuando le preguntaron por qué asistió al evento de vacunación, un residente comentó: “Tener la vacuna me permite la posibilidad de no tener síntomas graves si contrajera Covid 19. Aunque recibí mi primera vacuna, tengo que mantenerme a salvo usando una máscara y permanecer socialmente distanciado “.

Cabe señalar que, si bien las vacunas covid reducen significativamente la posibilidad de síntomas graves y la necesidad de hospitalización, incluso los residentes vacunados pueden contraer el coronavirus. En otras palabras, el conronavirus aún puede ser transmitido por personas que han sido vacunadas por completo.

Los funcionarios de salud pública del condado de Tulare recomiendan encarecidamente a los residentes que continúen practicando un comportamiento seguro para los covid, especialmente a medida que el clima se está calentando y es probable que ocurran más eventos en persona. Específicamente, los funcionarios de salud recomiendan

Quedarse en casa y evitar las multitudes tanto como sea posible

Usar máscaras sobre la nariz y la boca mientras se mantiene al menos a 6 pies de distancia de los demás cuando sea posible

Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante 20 segundos o usar desinfectante de manos cuando no pueda lavarse las manos. Manos

Evitando espacios con mala ventilación. En los vehículos, mantenga las ventanas abiertas, siéntese lejos y use máscaras cada vez que viaje con otras personas.

Evitar dar la mano o cualquier contacto físico innecesario

A medida que el condado de Tulare continúa progresando, todos debemos hacer nuestra parte para evitar retrasarnos aún más.