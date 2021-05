El condado se prepara para escuchar al público sobre el plan general

La actualización del documento de planificación de 30 años del condado de Tulare agregará un capítulo de justicia ambiental para comunidades pequeñas

Como se informó en ediciones anteriores del Ivanhoe Sol, el condado de Tulare está en proceso de actualización de su plan general. Este documento de planificación establece oficiales políticasque influyen en el desarrollo futuro de las comunidades en el condado de Tulare en períodos de tiempo de 20 a 30 años. Específicamente, el Condado está agregando un capítulo de Justicia Ambiental a su Plan General.

“JusticiaEnvrionmental” tiene varios iinterpretaciones pero todo sugiere protecciones de las cargas de contaminación desleales.

Por ejemplo, según la Oficina del Procurador Generall recién nombrado Rob Bonta, “La “ justicia ambiental “se define en la ley de California como el trato justo de las personas de todas las razas, culturas e ingresos con respecto al desarrollo, adopción e implementación y aplicación de las leyes, reglamentos y políticas ambientales “.

De manera similar, según un folleto distribuido por el condado de Tulare, la justicia ambiental “significa que no importa dónde viva o quién sea, su vecindario no experimentará mayores cargas comunitarias que cualquier otro en la región”.

Al planificar la justicia ambiental, este nuevo documento busca reducir la carga de la contaminación y las barreras para acceder a lostoma de decisiones procesos depara las casi 40 comunidades no incorporadas en el condado de Tulare.

Buscando más transparencia

Aunque el proceso está en marcha, los defensores dicen que fue inicialmente muy prisa cuando comenzaron los esfuerzos de planificación en condey 2020. La principal preocupación para el cronograma propuesto es que era demasiado rápido para permitir la entrada de público desde el COVID La pandemia de 19 años había continuado limitando la posibilidad de actividades en persona que se usaban regularmente para solicitar información de losresidentes del condado de Tulare.

Esto llevó a los defensores de la organización sin fines de lucro Leadership Counsel for Justice and Accountability para presentar una queja ante la Procuraduría General, el principal agente de la ley de Calfironia. Su grupo expresó su preocupación de que el cronograma del condado era demasiado corto y no permitía una participación pública adecuada. Como resultado, en junio de 2020, la Oficina del Procurador General emitió una once páginas respuesta de directamente al condado de Tulare.

La carta decía: “Uno de los propósitos básicos de SB 1000 es brindar a las comunidades de justicia ambiental una oportunidad significativa para participar en las decisiones gubernamentales que las afectan. Nos preocupa que el condado tenga dificultades para lograr una participación sólida de la comunidad durante los próximos meses, cuando el distanciamiento social sigue siendo la norma. Instamos al condado de Tulare a que no se apresure a realizar la actualización del plan general antes de que el condado tenga la oportunidad de participar plenamente con las comunidades desfavorecidas de su jurisdicción ”.

En respuesta, el condado de Tulare se ha asociado con varios grupos comunitarios y residentes para facilitar el resto del proceso y garantizar el cumplimiento de la ley estatal.

Involucrar al público durante una pandemia

Para avanzar en el proceso de planificación, el Comité Asesor de Justicia Ambiental se formó a principios de 2020. Este Comité consta de veinte representantes de agencias locales del condado, residentes de la comunidad y personal de varias organizaciones sin fines de lucro en el condado de Tulare. Este comité se reúneregularmente y ha estado desarrollando contenido informativo, proporcionando recomendaciones de políticas y encuestas para recopilar información de la comunidad.

Los miembros del Comité colaboraron para diseñar un Plan de Alcance Comunitario (COP) para el Elemento de Justicia Ambiental y formaron grupos de trabajo más pequeños y más enfocados para implementar las estrategias descritas en el COP: Grupo de Trabajo de Seminarios Web Educativos, Grupo de Trabajo de Redes Sociales, Grupo de Trabajo de Traducción al Español, Grupo de tareas de la encuesta.

En la última reunión generaldel Comité ,ellos anunciaron que están a punto de concluir un estudio y una plataforma de mapas en línea para que los residentes informan de temas de interés en su comunidad. La Agencia de Administración de Recursos del Condado de Tulare comenzará a distribuir estos recursos para recopilar datos que se utilizarán para identificar inquietudes sobre varios temas, que incluyen: calidad del aire, agua, acceso a alimentos y espacios verdes.

Este proceso de planificación se llevará a cabo en tres fases que incorporan varios métodos de retroalimentación de la comunidad:

1) Investigación: El condado recopilará información adicional sobre temas que incluyen acceso a alimentos saludables, contaminación, aire y agua limpios, oportunidad de actividad física, seguridad comunitaria, hogares sanitarios y oportunidades para involucrar a los tomadores de decisiones.

2) Difusión: el condado discutirá la justicia ambiental e informará a los residentes sobre cómo participar en el proceso de diversas formas, incluidas encuestas, talleres, reuniones del comité asesor, participación en línea y redes sociales.

3) Revisión: El Condado pedirá a los miembros de la comunidad que den su opinión sobre el Elemento de Justicia Ambiental antes de llevarlo a los tomadores de decisiones para una votación final.

Reflexionando sobre el impacto de su primera defensa Blanca Escobedo, Defensora del Condado de Tulare de Leadership Counsel, dice: “Creo que ayudó a RMA a tomar nuestras preocupaciones más en serio, especialmente porque sabían que una agencia estatal estaba prestando atención”.

El condado se vuelve social, se vuelve virtual

Aunque se han levantado algunas restricciones COVID-19, los grandes eventos de la comunidad todavía no son posibles para la participación comunitaria en este punto en el proceso.

Para promover este proceso y educar al público, el condado de Tulare ha lanzado páginas en Facebook e Instagram.

Nick Johnston, un CivicSpark miembro de, dirige gran parte de la coordinación de estos esfuerzos. Él dice: “Cuando sea seguro hacerlo, el condado espera reanudar los esfuerzos de alcance en persona. Hasta entonces, se anima a los miembros de la comunidad a participar y colaborar con nosotros de forma virtual “.

También se ha creado un nuevo sitio web para permitir una mayor facilidad de acceso a contenido informativo, presentaciones y borradores de documentos de planificación. También se puede ver en inglés o español.

Se espera que el condado de Tulare lance oficialmente su proceso público en los próximos meses.

Como miembro de Comité Asesor de Justicia Ambiental, Escobedo dice, “para que el proceso siga siendo significativo, la participación de la comunidad es muy importante. Siempre que haya suficiente apoyo y participación de la comunidad, este elemento puede ser algo que se moldeará para brindar beneficios a la comunidad “.

Las cargas ambientales de Ivanhoe

Según CalEnviroScreen 4.0, una herramienta oficial en línea del estado que mide la contaminación comunitaria acumulada y las métricas de vulnerabilidad social, Ivanhoe y gran parte del Valle de San Joaquín experimentan una de las peores contaminaciones de California. Por ejemplo, según esta herramienta en línea, la vulnerabilidad general de la comunidad de Ivanhoe se ubica entre el percentil 80 superior, lo que significa que solo el 20 por ciento de las comunidades de California experimentan mayores cargas acumulativas.

Profundizando en los datos, Ivanhoe también se ubica dentro o por encima del percentil 85 en cuanto a exposición a contaminantes al agua potable (85), ozono de vehículos (92), materia particulada causada por la quema de combustibles fósiles u otros materiales (92) y pesticidas (90).

Además, Ivanhoe también experimenta altos niveles de vulnerabilidad socioeconómica. Por ejemplo, esta comunidad también se ubica en el percentil 85 superior en categorías como desempleo (85), educación (88), aislamiento lingüístico (89) y pobreza (93).

La combinación de alta contaminación y vulnerabilidades socioeconómicas sugiere que muchos residentes de la comunidad están expuestos a muchos riesgos para la salud y también tienen una capacidad limitada para abordar los problemas en juego. Por ejemplo, muchos residentes han expresado su preocupación por la capacidad de pagar las facturas de electricidad elevadas, especialmente durante el verano, donde regularmente experimentan una duplicación o triplicación de sus facturas habituales. Factores como el aislamiento lingüístico pueden influir en los esfuerzos de los residentes para abordar los contaminantes en su comunidad.

En un nivel alto, se espera que el Valle de San Joaquín continúe experimentando varios factores de estrés ambiental cada vez más importantes. A principios de mayo, el gobernador Gavin Newsome emitió una declaración de “sequía extrema” en más de cuarenta países, incluido el condado de Tulare. Durante la sequía de principios de la década de 2010, muchos residentes del condado de Tulare se vieron obligados a vivir sin agua potable debido a la disminución de los niveles de agua subterránea. El verano pasado, California también experimentó más de 9,000 incendios forestales que dejaron la calidad del aire del Valle de San Joaquín en el mundo y al mismo tiempo coincidieron con varias temperaturas récord.

La creación del Elemento de Justicia Ambiental se convertirá en parte integral del bienestar de las comunidades rurales del condado de Tulare como Ivanhoe. Muchos países de California han completado las actualizaciones de Justicia Ambiental de sus planes generales y han creado políticas sólidas para apoyar la salud pública de sus residentes.

La orientación de la Oficina del Fiscal General establece que “las políticas de justicia ambiental del condado de Tulare deben coincidir con las cargas de contaminación y las necesidades únicas de las comunidades desfavorecidas en su jurisdicción”. Su guía también ofrece un ejemplo para abordar la exposición a plaguicidas a través de “zonas de amortiguamiento obligatorias y programas de notificación del uso de plaguicidas”.

Otras jurisdicciones, como el condado de Marin, han incluido políticas locales para mejorar la calidad del agua, como establecer un programa de monitoreo de aguas subterráneas para áreas no incorporadas y requerir el uso de los métodos de control de plagas menos tóxicos. Addicionalmente, la Ciudad de Placencia incluye análisis específicos de la comunidad de las cargas de la comunidad y se compromete explícitamente a priorizar los programas relacionados con la justicia ambiental.

Escobedo dice que es optimista con el potencial de este proceso. Ella dice: “Sería muy útil contar con un documento realmente sólido para hacer cumplir y presionar no solo al Condado sino a otras partes interesadas para que hagan lo correcto en lo que respecta a las comunidades. La incorporación no solo de problemas sino de soluciones puede allanar el camino para que la comunidad haga cumplir sus propias necesidades y tenga un conjunto de herramientas legales para prevenir cosas dañinas en nuestro patio trasero. Definitivamente puede ser algo que ayude a los residentes como defensa y mejorará sus vidas y sus activos “.

Ivanhoe Sol continuará monitoreando este proceso a medida que comienza oficialmente hasta su finalización en 2022.

Para los residentes interesados en participar en este proceso, consulte los siguientes recursos:

Facebook / Twitter / Cuentas de Instagram @ tc_envjustice

Sitio web de justicia ambiental @ https: / /tularecounty.ca.gov/rma/index.cfm/planning-building/environmental-justice/

Próxima reunión: un seminario web educativo será organizado por IVAN Tulare y cubrirá los conceptos básicos de lo que es la justicia ambiental y cómo el público puede obtener involucrado en el proceso de planificación. Este evento está previsto que ocurra el 27 de Mayo a las 1:00 pm. Comuníquese con IVAN Tulare a través de Facebook o al teléfono: (559) 562-3060 para que lo agreguen a la lista de invitados por correo electrónico.

Para conectarse con la Agencia de Administración de Resoruce del Condado de Tulare, envíe un correo electrónico a “[email protected]” o llame directamente al (559) 624-7187 (inglés) y al (559) 878-5831 (Espanol).