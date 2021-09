Los estudiantes de Ivanhoe regresan a la escuela de día completo

Los estudiantes de Ivanhoe comparten sus pensamientos sobre regresar a la escuela a tiempo completo, las vacunas a medida que los casos de COVID continúan aumentando

Escuelas volvieron al abrir en persona y de tiempo completo en el Distrito Escolar Unificado de Visalia el jueves 12 de agosto para todos los estudiantes de la Escuela Unificada de Visalia. El Ivanhoe Sol entrevistó a estudiantes y familias locales para capturar sus pensamientos, sentimientos y experiencias al regresar a la escuela mientras los casos de COVID continúan aumentando.

Aunque el Distrito Escolar Unificado de Visalia abrió por medio día, el aprendizaje en persona para algunos de sus estudiantes en losMar 28, 2021estudiantes ahora tiene un horario regular de día completo.

Muchos estudiantes, como Kevin, un estudiante de secundaria de Ivanhoe, es tímido según su madre Lisa, pero está feliz de estar de regreso en persona con sus maestros y amigos. Kevin comparte que teme enfermarse y tener que asistir a la escuela en línea. Aunque Kevin tuvo que averiguar la ubicación de sus clases y no le gustaba usar una máscara durante la clase de educación física, practica la seguridad y disfruta de estar de regreso en persona.

Otra estudiante de secundaria de Ivanhoe, que está en décimo grado, se alegra de volver al aprendizaje en persona porque tuvo problemas con el aprendizaje en línea. La madre de esta estudiante comparte que tiene padres ancianos en casa, por lo que es importante vacunarse y hacerse la prueba cuando sea posible. Mamá también comparte que espera que la vacuna COVID se convierta en un requisito para la seguridad de nuestra comunidad. “Al tener un hijo de sexto grado y una hija en la escuela secundaria, solo oro para que Dios los ayude a mantenerlos a salvo y los animo a lavarse las manos con frecuencia. También siento que todos deberíamos usar máscaras”.

Madre e hija vacunadas eligieron vacunarse durante el último evento Summer Night Lights de Ivanhoe que se llevó a cabo en Boys and Girls Club el jueves Aug 5, 2021. Esta clínica de vacunación estuvo disponible para niños de 12 años en adelante de 6 a 8 p.m. La segunda dosis se dio el jueves 26 de agosto. No tuvieron ningún efecto secundario, excepto un brazo dolorido y esperan que otros miembros de la comunidad consideren vacunarse.

Se administraron un total de 34 vacunas Pfizer en dos horas y un miembro del personal compartió que fue una participación asombrosa en comparación con los eventos de todo el día en los que han tenido un promedio de 2 a 6 pacientes.

Recursos para los estudiantes que regresan y sus familias

El reciente aumento de COVID-19 en el condado de Tulare se siente en Ivanhoe. Según datos recientes del condado, durante el último mes ha habido once detecciones de COVID-19 en la comunidad.

El Ivanhoe Memorial Building ha servido como un recurso esencial para apoyar a los residentes en la pandemia. Su asociación con el personal de salud del condado de Tulare ha aumentado el acceso a las vacunas y las pruebas con la comunidad.

El personal del sitio de pruebas en el Memorial Building confirmó que ha habido un gran aumento en las pruebas de COVID-19 desde el comienzo del año escolar. Por ejemplo, el administrador de pruebas compartió que se administraban un promedio de 20 pruebas por semana antes de que comenzaran las clases, en su mayoría adultos.

Desde el comienzo del año escolar, ha habido un aumento en las pruebas generales con un cambio en la composición de las personas que se someten a las pruebas. Por ejemplo, en la última semana, se estimó que se administraron COVID alrededor de 100 pruebas y al menos la mitad eran menores de 18 años.

La Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Tulare compartió recientemente un anuncio de que “casi todos los casos de COVID-19 en esta área se debe a la variante Delta altamente infecciosa”.

La oficial de salud pública del condado, Karen Haught, dice: “Es imperativo que todos se vacunen lo antes posible para disminuir la propagación de esta variante Delta altamente infecciosa y detener cualquier posibilidad de que otras variantes de COVID-19 muten y se desarrollen en nuestra comunidad”. Continuó, las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado drásticamente, nuestros hospitales locales están a plena capacidad, los trabajadores de la salud están significativamente sobrecargados y los recursos médicos son limitados. Todos debemos hacer nuestra parte para disminuir la propagación del COVID-19 al vacunarnos y seguir las pautas de salud pública”.

El sitio de pruebas de Ivanhoe está abierto para cualquiera que busque pruebas. Su horario de atención es de 8 a.m. 8 p.m., de lunes a viernes. No se necesita una cita previa, pero se recomienda encarecidamente completar la información del paciente en línea, antes de visitar el sitio de la prueba. Puede registrarse y completar la información necesaria en LHI.Care/covidtesting.

Los datos recientes también han demostrado que las personas no vacunadas tienen tasas más altas de hospitalización, ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos y muerte. De un total de 290 pacientes hospitalizados, 252 fueron identificados como no vacunados. Además, de los 52 pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, 51 no estaban vacunados. Con respecto a las muertes reportadas, 10 de 11 personas no estaban vacunadas.

De acuerdo con las del Departamento de Salud de California, pautasno se requieren cubiertas faciales si está completamente vacunado, pero aún así se le recomienda debido a la posibilidad de casos de “gran avance”. Si no está completamente vacunado, debe usar una cubierta facial a menos que cumpla con una de las siguientes exenciones:

Personas menores de dos años

Personas con una condición médica, condición de salud mental o discapacidad que impida el uso de una máscara

Personas que están problemas de audición, o comunicarse con una persona con problemas de audición, donde la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación.